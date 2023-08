Sporting Lisbona-Famalicao domenica 27 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Lo Sporting cerca il terzo successo

JOVANE CABRAL alla Salernitana (dallo) in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro MADUKA OKOYE all' UDINESE (dal Watford) Arriva dal Watford il nuovo portiere ...Commenta per primo Lostringe per Fresneda . Il terzino destro è pronto ad arrivare ae, secondo Record , avrebbe accettato la corta del club di Amorim . Superata la concorrenza di Zanoli del Napoli .JOVANE CABRAL alla Salernitana (dallo) in prestito gratuito con diritto di riscatto a 3 milioni di euro MADUKA OKOYE all' UDINESE (dal Watford) Arriva dal Watford il nuovo portiere ...

Nuova offerta dallo Sporting Lisbona per Zanoli: sapete quanto ha rifiutato il Napoli Spazio Napoli

Secondo il giornalista Nicolò Schira, lo Sporting Lisbona avrebbe presentato un nuova offerta per il difensore del Napoli Alessandro Zanoli ...Lo Sporting Lisbona, riferisce su Twitter l’esperto di mercato Nicolò Schira, ha presentato una nuova offerta al Napoli per provare ad ingaggiare Alessandro Zanoli. Proposto un prestito di 1 milione d ...