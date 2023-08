(Di venerdì 25 agosto 2023) Per iscriversi è necessario inviare via email a assital@tiscali.it copia della ricevuta del bonifico con nome, cognome e indirizzo email per le comunicazioni entro il 31 agosto. La partecipazione al ...

Numerose anche le iniziative(organizzate dal Comune di) per scoprire la città a piedi e in bicicletta, con l'organizzazione di viste culturali, trekking e pedalate in città, ...Inseriti nella serie di appuntamenti di, organizzati dal Comune di, gli incontri inizieranno sabato 2 settembre , dalle ore 16.00 alle 19.00 con Filippo Di Mulo , ex velocista e ...Numerose anche le iniziative(organizzate dal Comune di) per scoprire la città a piedi e in bicicletta, con l'organizzazione di viste culturali, trekking e pedalate in città, ...

Spoleto Enjoy, il convegno sportivo su 'Forza e Coordinamento' Virgilio

Numerose anche le iniziative Enjoy Spoleto (organizzate dal Comune di Spoleto) per scoprire la città a piedi e in bicicletta, con l’organizzazione di viste culturali, trekking e pedalate in città, con ...Il 2 e 3 settembre, nell'ambito di 'Enjoy Spoleto', avranno luogo una serie di incontri sul tema 'Forza e coordinazione al servizio del gesto sportivo. Teoria, metodologia e pratica per un uso funzion ...