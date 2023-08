(Di venerdì 25 agosto 2023) La Federazione Italiana Giuoco Calcio è pronta are il nuovo commissario tecnico, Luciano. Nel giorno di sabato 2 settembre, i riflettori si accenderanno sul Centro Tecnico Federale di Coverciano, dove verràto ai media il nuovo Commissario Tecnico, Luciano. Un momento di grande importanza per il calcio italiano, in cui il neo Ct condividerà la scena con il presidente federale Gabriele Gravina. Laavrà inizio alle ore 11:00.pronto a guidare la, resto vivo lo scontro con De Laurentiis La scelta di, subentrato al dimissionario Roberto Mancini, ha suscitato interesse e ...

Il Napoli: Sarà l'anno dello Scudetto numero 4 Il Napoli, campione in carica, sicon ... Sebbene il cambio di allenatore con l'arrivo di Garcia per, neo allenatore della Nazionale, ...... ho sentitoal telefono ed è molto motivato, ci sono le premesse per ricominciare', ha detto Malagò ai Radio 1 Rai. 'Sicon un curriculum importante. Non penso che ci sia qualcuno ...... ho sentitoal telefono ed è molto motivato, ci sono le premesse per ricominciare', ha detto Malagò ai Radio 1 Rai. 'Sicon un curriculum importante. Non penso che ci sia qualcuno ...

Spalletti si presenta in Nazionale: data e ora della prima conferenza stampa Spazio Napoli

Calcio ora per ora Luciano Spalletti sarà ufficialmente presentato il 2 settembre a Coverciano: Luciano Spalletti sarà ufficialmente presentato il 2 settembre a Coverciano… Leggi ...L'ex commissario tecnico della Nazionale starebbe per sottoscrivere un ingaggio triennale ...