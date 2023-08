Spagna | Rubiales non si dimette | «Quel bacio era consensuale | mi difenderò fino alla fine»

Leggi su open.online

(Di venerdì 25 agosto 2023) «Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto». Luisl’ha ripetuto tre volte, in caso non fosse abbastanza chiaro quali sono le sue intenzioni. Il presidente della Federcalcio, finito al centro di una bufera in seguito alsulla boccacampionessa del mondo Jenni Hermoso, smentisce di voler fare un passo indietro. Ieri i media spagnoli davano praticamente per certo che oggisi sarebbe dimesso. All’assemblea della Federcalcio, invece, oggi le cose sono andate diversamente: «Ho ricevuto molte pressioni. Magari lunedì troveranno la formula per cacciarmi. Intendo difendermi e lottare sino. E spero che si compia la legge e siccome non c’è niente non mi aspetto niente di male», ha spiegato. Nel corso del suo intervento, ...