Spagna | Rubiales non si dimette Hermoso | ' Bacio non consensuale'

... hanno inoltre fatto sapere che non torneranno a giocare nella Seleccion "se rimarranno in carica gli attuali dirigenti", un riferimento - con ogni probabilità - a Luis, presidente della ...Tutte le giocatrici dellahanno anche dichiarato che non torneranno in Nazionale se l'... Oramai è scontro tra le campionesse di calcio spagnole e il presidente della Federcalcio Luis, ...La vicenda, che da giorni alimenta un acceso dibattito anche a livello politico in, è ...denuncia al Tribunale amministrativo dello sport per grave e cattiva condotta nei confronti di. "...

Rubiales (bacio in Spagna) non si dimette: «Sono stato massacrato»- Corriere.it Corriere della Sera

Madrid, 25 ago. – (Adnkronos) – Il presidente della federcalcio spagnola Luis Rubiales non presenta le dimissioni dopo la bufera per il bacio in bocca alla calciatrice Jenni Hermoso dopo il trionfo ne ...La nota, pubblicata dal sindacato dei calciatori Futpro, riporta anche una secca smentita da parte di Hermoso, in risposta alla difesa di Rubiales che oggi ha definito “consensuale” il bacio scambiato ...