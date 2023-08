Spagna | Rubiales ci ripensa | bacio consenziente | non mi dimetto

Sarebbe dovuto essere il giorno delle dimissioni di Luis, annunciate ufficiosamente giovedì . Ma il presidente della Federcalcio spagnola, dopo il bacio strappato alla calciatrice Jennifer Hermoso durante la premiazione del Mondiale di calcio, non ...sostiene che è tutta una "caccia alle streghe" contro di lui perché tutto ciò che è stato detto sulla sua gestione negli ultimi anni e su quanto accaduto nella finale dei Mondiali in ...Con queste parole si difende il presidente della Federcalcio spagnola Luisnel suo ... durante la premiazione della finale della Coppa del Mondo, vinta dallaper 1 - 0 sull'Inghilterra. ...

Rubiales: "Mi stanno uccidendo pubblicamente, ma non mi dimetto" La Gazzetta dello Sport

“Il desiderio che potevo avere nel baciare” la calciatrice Jenni Hermoso “ era lo stesso che potevo avere nel dare un bacio a mia figlia “. Con queste parole si difende il presidente della Federcalcio ...Luis Rubiales ci ripensa: "Non mi dimetto ... alle polemiche per il bacio sulle labbra alla calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria della Spagna sull'Inghilterra. Dopo quel bacio ripreso in ...