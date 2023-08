Spagna | le calciatrici della nazionale | “Il bacio non fu consensuale  Mai più in campo finché Rubiales non si sarà dimesso”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lafemminile di calcio, fresca vincitriceCoppa del mondo, non scenderà più inLuisrimarrà in carica. Lo hanno comunicato le giocatrici in una nota congiunta dopo ilin bocca dato a Jenni Hermoso durante la cerimonia per la vittoria del Mondiale e il rifiuto da parte del presidentefedercalcio spagnola di rassegnare le proprie dimissioni. Un caso che ha suscitato indignazione anche all’interno del governo, con la dura presa di posizionevicepremier Yolanda Diaz, che oggi ha invocato “misure urgenti”. La nota, pubblicata dal sindacato dei calciatori Futpro, riporta anche una secca smentita da parte di Hermoso, in risposta alla difesa diche oggi ha definito ...

Parole che non hanno fatto piacere a, club e diverse personalità ine non solo. Le mancate dimissioni, nonostante l'apertura del procedimento disciplinare della Fifa, ha portato il ..."Dovrebbe chiedere scusa alle: questo deve essere il Me Too dello sport spagnolo".È successo in, succede tutti i giorni, in ogni parte del mondo. Anche in America, Terra di ... Succede quando: 'Le, tutte lesbiche'. Succede, perché succede ogni santo giorno fuori ...

Spagna, la calciatrice Hermoso rompe il silenzio e chiede sanzioni per Rubiales Sky Tg24

Lo hanno comunicato le giocatrici in una nota congiunta dopo il bacio in bocca dato a Jenni Hermoso durante la cerimonia per la vittoria del Mondiale e il rifiuto da parte del presidente della ..."Non mi dimetto". Luis Rubiales lo ha ripetuto forte, ben cinque volte. Il presidente della Federcalcio spagnola, dopo giorni di bufera per il bacio alla giocatrice della nazionale senza il suo ...