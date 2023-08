Spagna | il Governo condanna il gesto di Rubiales | cosa sta succedendo

(Di venerdì 25 agosto 2023) Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport e Segretario di Stato per lo Sport della, ha spiegato questo pomeriggio...

... con impegno e dedizione, nel lavoro che il ministero e ilstanno svolgendo, volto a ad ...3%) mantiene la sua posizione come seconda destinazione preferita davanti(42,8%) e Francia (30,...Ilintende agire. Il cammino di Rubiales è finito: lo sospenderemo dalle sue funzioni". Lo afferma Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport, parlando a nome del. ...... con impegno e dedizione, nel lavoro che il ministero e ilstanno svolgendo, volto a ad ...3%) mantiene la sua posizione come seconda destinazione preferita davanti(42,8%) e Francia (30,...

Víctor Francos, presidente del Consiglio Superiore dello Sport e Segretario di Stato per lo Sport della Spagna, ha spiegato questo pomeriggio la posizione del Governo riguardo al caso di Luis Rubiales ...Luis Rubiales è finito nella bufera per un bacio non consensuale dato alla calciatrice Hermoso: la scelta del Governo spagnolo sulla vicenda ...