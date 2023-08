Spagna | a sorpresa Luis Rubiales non si dimette | “Magari trovano il modo di cacciarmi”

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dopo il caso legato al bacio dato alla giocatrice dellafemminile, Jenny Hermoso in occasione dei festeggiamenti della finale dei Mondiali di calcio femminile,ha deciso di nonrsi a. Lo ha comunicato con veemenza oggi, venerdì 25 agosto, durante l’assemblea straordinaria della Federcalcio spagnola. Dimissioni che erano state caldeggiate da più parti, dopo l’enorme pressione mediatica, ma che non arrivano.era stato accusato di sessismo da diverse esponenti del calcio femminile e non solo. La Fifa ha aperto anche un procedimento disciplinare nei confronti di, in carica dal 2018 fino ad oggi. “Non mi dimetto. Non mi dimetto. Non mi dimetto. Ho ricevuto molte pressioni.lunedì troveranno la ...

... paragonando la Penisola a Paesi più simili al nostro, ecco che per fare 100 chilometri in Francia si spendono 3,95 euro (la metà che da noi), nel Regno Unito 5,96, in Germania 6,02 e in6,01. ...... custode dell'ortodossia e nessuna remora a flirtare per esempio col regime franchista in... Se c'è unaarrivata un po' in sordina nel nuovo giro delle nomine Rai è quella del nuovo ...Contro la, che ha in Varela Gomez l'elemento più pericoloso (ma la conosciamo bene, poiché ...corsa al primato nella pool A contro la Serbia (a meno che l'Ucraina stasera non faccia la, ...

Spagna, la mossa a sorpresa di Re Felipe: incarico di governo al ... Open

Europei Volley femminili, l'Italia si prepara ad affrontare la Spagna agli ottavi di finale a Firenze: il tabellone e gli scenari.VALENCIA (Spagna)- Nell'ottavo Mondiale di ginnastica ritmica della sua incredibile carriera Alessia Maurelli è in cerca della terza qualificazione ai Giochi olimpici di Parigi, che ...