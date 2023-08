“Soundscapes” | musica | arte e prodotti locali al Chiostro di San Domenico a Fondi

...madrigalista concittadino Giovanni Antonio Cirullo sono state inserite nella raccolta " La...nel 2022 il mio primo album da solista "Riflessi" e contemporaneamente il disco Apulian"...... che da sempre si caratterizzano per il loro modo differente di fare spettacolo etra la ... anche i danzatori Alessandra Cozzi e Pablo Ezequiel Rizzo nello spettacolo "Body", mentre ...E così poco dopo è nato "Body", nuova creazione di Ciammarughi, figura che unisce all'intensa attività pianistica una capillare ricerca sui nuovi modi di comunicare e divulgare la. ...

''Soundscapes'': musica, arte e prodotti locali al Chiostro di San ... Comune di Fondi

The Dominican producer talks about the storm of influences on his wild new album Yo No Era Así Pero de Ahora en Adelante, Sí ...Grandi protagonisti dell’evento “Soundscapes” saranno l’arte, la musica e i prodotti locali in un format pensato per promuovere le ricchezze storiche della Città di Fondi e avvicinare la comunità al ...