Sorpresa Napoli | l’obiettivo nel mirino di una rivale Scudetto

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 25 agosto 2023) Adelpotrebbe rimanere in Serie A, dove una contendente allopotrebbe chiudere il colpo. Un clima totalmente opposto e divisorio si è abbattuto nelle ultime ore in casa, con l’umore dei tifosi in particolare contrapposizione nelle ultime ore. L’entusiasmo per il ritorno degli azzurri al Maradona contro il Sassuolo ha infatti conosciuto il sapore amaro della delusione in chiave calciomercato, dove la conta di acquisti delè ancora ferma ai soli Natan e Cajuste. Gli stessi Natan e Cajuste che parevano poter essere affiancati nel breve dallo spagnolo Gabri Veiga, prima che la trattativa per quest’ultimo rivelasse degli incredibili colpi di scena. Dall’accordo trovato alla distanza ancora da colmare, passando per i termini cambiati ...