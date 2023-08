(Di venerdì 25 agosto 2023) Sono stati ri, in provincia di, isenza vitaduedecedute dopo essersi tuffate nel torrente Fellaria, in Alta Valmalenco, per salvare il cane che era con loro. I cadaveri di Rosa Corallo e Veronica Malini sono statil'uno

... macchia scura in mare a Ravenna 24/08/23 Fotogallery - #iononsonocarne, la risposta dei vip allo stupro di Palermo 24/08/23 FOTOGALLERY -, nel torrente per salvare il cane: trovati i...La mattina dopo, i. Veronica Malini, madre di tre bambini, era molto conosciuta a Lecco: ... Il sentiero glaciologico Marson, in alta Valmalenco, sopra, in questi giorni è percorso da ...Dramma a, dove due donne, Rosa Corallo, 60 anni, residente a Pescate, e Veronica Malini, 54 anni, ... L'incidente è successo mercoledì e idelle due amiche escursioniste sono stati ...

Sondrio, corpi delle due donne disperse a Lanzada trovati a poca distanza uno dall'altro Sky Tg24

