Sondrio | convocato in questura spacca telefono e provoca incendio | arrestato

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Milano, 23 ago. (Adnkronos) - La squadra mobile dihaun pregiudicato di 49 anni per i reati die resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo era statolo scorso 23 agosto negli uffici delladiper ricevere la notifica di un provvedimento. Non appena ricevuta la notifica, però, ha cominciato a dare in escandescenze, ha spezzato il suocellulare e lo ha scagliato a terra. La violenza dell'impatto ha causato l'esplosione della batteria del dispositivo, dalla quale è derivato unche al contatto con componenti plastiche hato una fiammata. La batteria bruciata ha inoltreto una nuvola di fumo dal forte odore tossico, rimasta negli uffici per ...