Softball | Caronno vince ancora e guadagna fiducia per la finale di Coppa delle Coppe 2023

(Di venerdì 25 agosto 2023) Si chiude la fase di girone della. Ilitaliano si giova della presenzaRheavendorsnella, che può giocare in casa. Dopo la formalità di oggi, costituita dall’8-0 nei confrontitedesche Wesseling Vermins, infatti, è l’ora dell’ultimo atto che sta per arrivare. E che, in maniera particolare, è programmato quando il mezzogiorno sarà passato da mezz’ora contro le Sparks Haarlem. Quanto a oggi, poco da dire: il big inning è il secondo, che porta sette punti acon due basi su ball che regalano RBI, la volata di sacrificio di Eguchi, il doppio di Gasparotto e i singoli di Elisa Cecchetti (a basi piene) e di Ambrosi. Dal 7-0 il passaggio all’8-0 è rapido e, ...

Softball, Coppa delle Coppe a Caronno Il Notiziario

Sabato dal mattino tutte le finalissime CARONNO PERTUSELLA – La Rheavendors Caronno ha chiuso imbattuta il round robin della Coppa della Coppe, che si sta disputando in questi giorni sul ...CARONNO PERTUSELLA – La previsioni meteo non sono certo delle migliori, per il weekend ed in particolare sabato sono previsti possibili, forti temporali sin dal mattino: per prevenire ...