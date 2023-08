Soft Power Conference a Venezia con Rutelli | Gentiloni | Sangiuliano | Pichetto | Zuppi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lunedì e martedì, presente anche il Principe di Giordania, El Hassan Bin Al Talal, presidente dell'Arab Thought Forum Chiuso il Meeting di Rimini, i riflettori sui temi della politica, dell’economia e dell’ambiente si sposteranno per due giorni a, dove lunedì e martedì si terrà la quarta edizione della, l’appuntamento annuale internazionale – che tradizionalmente precede l’apertura della Mostra del Cinema – organizzata dalClub fondato e presieduto da Francesco. Fra i partecipanti, nella città lagunare, in videoconferenza o con messaggi registrati, figurano il Principe di Giordania El Hassan Bin Al Talal, presidente dell’Arab Thought Forum, il cardinale Matteo Mariapresidente della Cei, la ...

Eventi e Formazione | Eventi | Soft Power Conference - IV edizione Elettricità Futura

BANGKOK, Aug. 25, 2023 /PRNewswire/ -- 'ES YEN COFFEE,' the Thai-style iced espresso, is a must-try coffee speciality which embodies Thailand's ...Francesca Caruso (IAI) a HuffPost: "Morto Prigozhin se ne farà un altro oppure Wagner sarà sostituita da altre compagnie di sicurezza legate alla Russia.