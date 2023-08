Siviglia-Girona sabato 26 agosto 2023 ore 21 | 30 | formazioni | quote | pronostici Gli andalusi in seria difficoltà

(Di venerdì 25 agosto 2023) L’obiettivo di inizio stagione era piuttosto chiaro per il: evitare la brutta partenza dell’anno scorso per mettersi subito in buona posizione ed evitare rincorse o difficili rimonte. E’ stato abbastanza sorprendente, invece, vedere glicominciare con due brutte sconfitte: sia nella gara casalinga d’esordio col Valencia, infatti, sia nella successiva trasferta di Vitoria InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 Celta Vigo - Real Madrid (Alberto Santi) 26/08/2023 17:30 Cadice - Almeria (in lingua inglese) 26/08/2023 19:30 Granada - Maiorca (in lingua inglese) 26/08/2023 21:30(Alessandro ...... Zakharyan alla Real Sociedad per 13 milioni, Loïc Badé e Djibril Sow alper 12 e 10 ... Ilkay Gündogan " e ha speso appena 3,4 milioni per prendere Oriol Romeu dal, pensando soprattutto ...Il programma domenicale della Liga spagnola , vedrà di scena alle 19 ilcon il Getafe, poco ... Chiuderà alle 21:30 l'Atletico Madrid di Simeone in casa del Betis. Quattro sfide in ...

Siviglia-Girona (sabato 26 agosto 2023 ore 21:30): formazioni, quote, pronostici. Gli andalusi in seria dif... Infobetting

Siviglia-Girona è una sfida valida per la terza giornata de LaLiga che si disputerà sabato 26 agosto alle ore 21.30: il pronostico ...Pronostici Liga 2023-24 3a giornata. Dal 25 al 28 agosto si gioca il campionato di calcio spagnolo. Free pick su Athletic Bilbao-Betis.