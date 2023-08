“Single Soon” | il nuovo singolo di Selena Gomez VIDEO

(Di venerdì 25 agosto 2023) Una della popstar più famose di sempre e seguita su Instagram con 427 milioni di followers lancia ilbrano Era uno dei ritorni più attesi dell’anno ed è finalmente arrivato il momento. La superstarha pubblicato stanotte il suo, “”, accompagnato da un bellissimoclip in cui l’artista si diverte ad uscire la sera con le sue amiche e lascia il fidanzato, preparandosi a diventare, con un bigliettino: “I’m sorry. I can’t. Don’t Hate Me (Scusami. Non posso. Non odiarmi). “” è il brano perfetto per fine estate ed è stato prodotto da benny blanco e Cashmere Cat. Una canzone uptempo divertente e tutta da ballare, in attesa del ...

sarà presente nel suo prossimo album, provvisoriamente intitolato SG3. " È da un po' che mi chiedete nuova musica ", ha scritto la Gomez sui social media. " Dal momento che non ho ancora ...

And with the drop of the new track on 25 August, titled Single Soon (which FYI, we're already obsessed with), it can only mean one thing - Selena is gearing up for a whole new musical era. So far, the ...