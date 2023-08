Simone Verdi in Serie B | il colpo di mercato sposta gli equilibri

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 25 agosto 2023)è un calciatore di grandissima qualità in grado di fare la differenza inA. Figuriamoci inB. Si tratta di un classe 1992 protagonista anche in massima categoria in Italia e in contatto per iniziare una nuova avventura nel torneo cadetto. E’ un vero e proprio jolly dal punto di vista tattico per la capacità di giocare nel ruolo di attaccante e anche in posizione leggermente arretrata. Il suo ruolo principale è quello di esterno destro, può giocare anche a sinistra e da trequartista. E’ dotato di dribbling, visione di gioco e di un tiro pericolosissimo anche da calcio piazzati. La prima esperienza è stata al Torino, poi le avventure in prestito con Juve Stabia, Empoli, Eibar e Carpi. La definitiva consacrazione è stata al Bologna. Nel 2018 passa al Napoli, poi il ritorno Torino. Le ultime ...