Sezze “La cura della comunità Sanità territoriale e integrazione socio-sanitaria” | convegno del Pd

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 25 agosto 2023)– Nell’ambito delle attività dell’ “estate militante”, la questioneassume una centralità rilevante al pari delle altre battaglie per il salario minimo, il contrasto all’autonomia differenziata, la gestione dei fondi PNRR, l’emergenza climatica. Non a caso tale tematica sarà affrontata all’interno dell’incontro che la Federazione Provinciale sta organizzando per il 15 settembre a L'articolo Temporeale Quotidiano.