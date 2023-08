Serie A | Napoli | Inter e Juventus ancora favorite | in quota le romane vedono il primo successo stagionale

Le quote Snai per il match in programma domenica alle 20.45 sono prevedibilmente a favore del, con il segno '1' a 1,33, offerta più bassa di tutto il weekend diA. Se il pareggio paga 5,......terza maglia è lotta aperta tra Raspadori e Politano's Georgian forward Khvicha Kvaratskhelia reacts after missing a goal opportunity during the ItalianA football match between...Diversi dubbi di formazione per Dionisi in vista della sfida che attende il suo Sassuolo al Maradona contro il. Il primo riguarda Berardi, che è tornato in gruppo ma potrebbe rimanere fuori a causa delle voci di mercato. Torna Tressoldi dopo la squalifica e potrebbe togliere il posto a Erlic accanto a ...

Serie A, le probabili formazioni seconda giornata: Mourinho ritrova Dybala, il Napoli recupera Kvaratskhelia ilmessaggero.it

Prima il braccio di ferro di mercato. Poi però volano gli stracci. A lanciarli è stato Alessandro Moggi, agente del giovane calciatore del Napoli, Alessandro Zanoli. Il terzino ...La Polizia di Stato di Frosinone ha identificato i due tifosi responsabili delle violenze avvenute una settimana fa in occasione della gara di debutto nel campionato di Serie A contro il Napoli. Si ...