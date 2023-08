Serie A | il Napoli torna al ‘Maradona’ | '1' a 1 | 33 Favorite tutte le big | Inter e Juve a 1 | 45 | Milan a 1 | 65

Diversi dubbi di formazione per Dionisi in vista della sfida che attende il suo Sassuolo al Maradona contro il. Il primo riguarda Berardi, che è tornato in gruppo ma potrebbe rimanere fuori a causa delle voci di mercato. Torna Tressoldi dopo la squalifica e potrebbe togliere il posto a Erlic accanto a ...... che hanno come punta di diamante Daniele Rutella, che domenica sarà quarto uomo inA in- Sassuolo. L'arbitro Michele Buzzone e l'assistente Marco Riccobene sono al secondo anno di Can ...Commenta per primo La seconda giornata diA parte sabato e si snoda tra formazioni in cerca di conferme e altre vogliose di riscatto. ... Ildi Garcia, dopo il poker servito a Frosinone alla ...

Serie A, le probabili formazioni seconda giornata: Mourinho ritrova Dybala, il Napoli recupera Kvaratskhelia ilmessaggero.it

Prima il braccio di ferro di mercato. Poi però volano gli stracci. A lanciarli è stato Alessandro Moggi, agente del giovane calciatore del Napoli, Alessandro Zanoli. Il terzino ...La Polizia di Stato di Frosinone ha identificato i due tifosi responsabili delle violenze avvenute una settimana fa in occasione della gara di debutto nel campionato di Serie A contro il Napoli. Si ...