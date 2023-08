Sergio Mattarella | La Costituzione nasce per superare le barriere | serve il rispetto delle diversità

Per espellere l'odio", le parole del Presidente della Repubblica,, in occasione dell'incontro presso il Meeting di Rimini. /Immagini Youtube Meeting di Rimini... le parole del Presidente della Repubblica,, in occasione dell'incontro presso il Meeting di Rimini. /Immagini Youtube Meeting di RiminiQuanto avviene ai confini della nostra Europa dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa ne dà drammatica testimonianza', ha continuato. Nel '43 fascismo ancora causava ...

Battimani all'appello a non lasciare soli sindaci e popolazioni colpite da alluvione, seduti in prima fila Bonaccini e il generale Figliuolo A Sergio Mattarella piace venire al Meeting di Rimini - la ...Rimini, 25 ago. (Adnkronos) - "Amicizia, per definizione, è contrapposizione alla violenza. Parte dalla conoscenza, e dal dialogo. E, anche in questo, l’amicizia assume valore di indicazione politica" ...