Sul caso della turista cieca aggredita in spiaggia a Portovenere perché il suo cane guidaera il benvenuto, il ...La situazione segnalata da, infatti,poteva lasciare insensibili le autorità locali, anche per la pessima pubblicità che un episodio del genere rischia di portare all'intera meta ...Inutile pervedente, spiegare che quel cane guida per lei è fondamentale. E neanche la pettorina prevista per legge ha convinto le poco sensibili bagnanti. E così la turista ha ...

Serenella: io non vedente aggredita dai bagnanti che non vogliono il mio cane guida in spiaggia Gazzetta del Sud

"No, la gente non si espone. Ma mi è arrivata la solidarietà della sindaca di Porto Venere Francesca Sturlese che ringrazio e un’ondata di affetto da parte di tantissime persone sui social, dove ho ...Nella spiaggia di Portovenere una donna non vedente è stata presa di mira per aver portato in spiaggia il suo cane guida. La donna ha denunciato su Facebook l'accaduto ...