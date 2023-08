Sempre più vicino al lancio il Samsung Galaxy S23 FE | altre conferme

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 25 agosto 2023) Le perdite e le voci sulS23 FE stanno emergendo ad un ritmo accelerato, il che indica che il telefono è in fase di preparazione per il rilascio al più presto possibile. Nella giornata di ieri il colosso di Seul ha svelato tutto su uno dei suoi portali ed oggi ilS23 FE è passato tramite il portale Bluetooth. Se ci fossero ancora dubbi, ecco i dettagli dei documenti Bluetooth elencati in giornata e che collegano ilS23 FE al numero di modello “SM-S711x”. L’elenco Bluetooth include ilS23 FE sbloccato negli Stati Uniti (SM-S711U), il modello internazionale (SM-S711B), la versione canadese (SM-S711W) ed il dispositivo destinato ad essere messo in vendita in Cina, Taiwan e Hong Kong ...