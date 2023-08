Selena Gomez torna con il brano Single Soon e il video

(Di venerdì 25 agosto 2023)con il, accompagnato dalin cui si diverte ad uscire la sera con le sue amiche e lascia il fidanzato Era uno dei ritorni più attesi dell’anno ed è finalmente arrivato il momento. La superstarha pubblicato stanotte il suo nuovo singolo,, accompagnato da un bellissimoclip in cui l’artista si diverte ad uscire la sera con le sue amiche e lascia il fidanzato, preparandosi a diventare, con un bigliettino: “I’m sorry. I can’t. Don’t Hate Me (Scusami. Non posso. Non odiarmi). Un successo immediato, il grande hype per il ritorno di...

... altre che ne descrivono il dolore per la fine, ma ci sono anche quelle che celebrano l'essere single e la libertà di poter fare quello che più si desidera, Single Soon diè una di ...Ce lo racconta il nuovo singolo di, Single Soon , disponibile da oggi venerdì 25 agosto su tutte le piattaforme e in rotazione radiofonica. Prodotto da Benny Blanco e Cashmere Cat, il ...Funziona come sempre!- Voto 6,50 - Tornacon un singolo dalle atmosfere elettro pop. Manifesto della autodeterminazione che ti rimane in testa. Gayle - Voto 6,50 - Pezzo battente ...

Selena Gomez torna con il brano Single Soon Agenzia ANSA

Kim Cattrall approva il remake di una scena di “Sex and the City” a opera di Selena Gomez per lanciare il suo nuovo singolo.Selena Gomez ha lanciato l'arrivo del suo nuovo singolo musicale con una clip in cui ha imitato (usando anche il lip sync) Samantha Jones… Leggi ...