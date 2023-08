(Di venerdì 25 agosto 2023) Roma, 25 ago. (Adnkronos Salute) – “Come un secolo fa non c’era bisogno dell’motoria perché la si faceva vivendo, prima che la società diventasse sedentaria, oggi laè chiamata nei fatti ad occuparsi della dimensioneca dei, perché i giovani portano tutta la loro realtà nel contesto scolastico. Credo che sia venuto il momento di rendere sistematica e strutturale l’psiche nelle scuole, di aiutare studenti e docenti nella promozione delle risorseche, delle competenze per la vita. Abbiamo una proposta e se vorrai ascoltarla te ne parleremo. Smettiamola di inseguire la cronaca, cambiamo la storia e tutte le storie di violenza che aspettano di accadere”. Così David Lazzari, presidente del Consiglio nazionale ...

Scuola: Ordine psicologi a Meloni, 'aiutiamo ragazzi con educazione alla psiche' La Gazzetta del Mezzogiorno

