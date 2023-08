Scontro tra uno scooter e un' auto | centauro morto nella notte

(Di venerdì 25 agosto 2023) E', poco dopo il ricovero in ospedale, l'uomo di 54 anni, di Gemona (Udine), coinvolto,tarda serata di ieri, in un incidente stradale avvenuto non distante dalla propria ...

E' morto nella notte, poco dopo il ricovero in ospedale, l'uomo di 54 anni, di Gemona (Udine), coinvolto, nella tarda serata di ieri, in un incidente stradale avvenuto non distante dalla propria ...

Gravissimo nello scontro tra uno scooter e un’auto Il Messaggero Veneto

La vittima era in sella al suo scooter quando si è scontrato con un'auto che stava svoltando nel parcheggio di un locale pubblico. Il centauro è rovinato sull'asfalto e ha avuto un arresto cardiaco.