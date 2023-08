(Di venerdì 25 agosto 2023) Non è bastato l'invito diramato lunedì scorso dalla prefettura dell'Alta Savoia a rimandare le salite lungo la via normale francese ala causa del forte pericolo di cadute di pietre ...

Un alpinista finlandese di 25 anni è morto infatti verso le 13.30 dopo essere stato colpito da unadilungo il canale del Gouter, a circa 3.500 metri di quota, proprio dove le autorità ...... Valdieri , per una coppia di alpinisti colpiti da unadilungo la via Vecchi Lupi. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 di questa mattina, sul posto è stato inviato l'elisoccorso ...Al centro dell'attività una coppia di alpinisti colpita da unadilungo la via Vecchi Lupi, al Corno Stella nel territorio di Valdieri. L'allarme è stato lanciato intorno alle 11 di ...

Scarica di sassi sul Monte Bianco, 25enne muore davanti al padre Agenzia ANSA

Un alpinista finlandese di 25 anni è morto infatti verso le 13.30 dopo essere stato colpito da una scarica di sassi lungo il canale del Gouter, a circa 3.500 metri di quota, proprio dove le autorità ...Il Servizio Regionale di Elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e il Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno effettuato un recupero in parete al Corno Stella, Valdieri, per una coppia di alpinis ...