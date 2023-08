Scandalo di Pianosa | Delmastro | basta resort per le toghe a prezzi stracciati | spettano agli agenti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Il sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri, AndreaDelle Vedove interviene con fermezza sullodeidell’isola dia prezzo più agevolato per giudici e pm, e annuncia in un’intervista a Il Giornale il giro di vite sul malcostume in corso da tempo, che ha travolto nelloi magistrati che li avrebbero utilizzati in luogo dei destinatari che dovrebbero essere uomini e donne della Polizia penitenziaria. E annuncia uno stop aia sette euro al giorno per dormire in una perla incontaminata. «Abbiamo deciso di intervenire su tutti i livelli di assegnazione, sia quelli definiti a livello centrale con il bando nazionale. Sia per i posti lasciati a disposizione delle direzioni locali».di ...

Sia chiaro, nessuno allude a presunte illiceità né grida allose un magistrato, esposto e ... Leggi anche(e non solo): il caso delle vacanze a prezzi stracciati per le toghe arriva in ..."In attesa di conoscere quando ed in quali casi si siano verificate le situazioni descritte all'isola di, è quanto mai necessario rivendicare la massima trasparenza per evitare che esigenze ...Vero, la sistemazione anelle foresterie non è una reggia, in tempi di recensioni online i ... e quindi non c'è trucco, non c'è inganno e neppure. Ma è vero anche che c'è una questione ...

Isola di Pianosa: scandali al sole … all’ombra del carcere Polizia Penitenziaria

Per una vita ho fatto le vacanze all’Elba e per una vita ho sognato di poter andare a Pianosa, un paradiso da un mare pazzesco dicono quelli che ci sono stati. Ma era impossibile, Pianosa per noi era ...Un piccolo paradiso, insomma. Che, pure, citando un titolo cinematografico, è teatro di scandali al sole. Nella luce accecante di Pianosa – dove per anni hanno vissuto solo detenuti, carabinieri, ...