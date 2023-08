Scambio di provette | donna operata per un tumore inesistente | condannata l’Asl

Leggi su tpi

(Di venerdì 25 agosto 2023) Un’operazione sbagliata per unodi. È il grave caso di malasanità accaduto all’ospedale Spaziani di Frosinone, dove una paziente è stata sottoposta a un intervento chirurgico invasivo sulla base di una diagnosi errata dimaligno al seno. Un’operazione in realtà inutile, secondo quanto accertato dal tribunale, alla luce della perizia svolta da un consulente nominato dal giudice. A causare l’errore, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, è stato unodelleche contenevano il materiale organico prelevato per eseguire la biopsia mammaria. Per questo motivo laè “stata sottoposta ad un intervento chirurgico più invasivo, sulla scorta della diagnosi di una forma tumorale maligna”. In realtà era affetta da una forma molto meno grave, che ...