Scalano il David a Firenze | un altro sfregio ai monumenti italiani

(Di venerdì 25 agosto 2023) Ridono sguaiatamente il ragazzo e la ragazza che si vedono in un video mentrela copia ottocentesca deldi Michelangelo, ennesimo atto dell'estate da incubo per i

Nel video, diventato virale, si vede uno dei due che si dà lo slancio per salire facendo leva su una delle statue che si trovano ai piedi del, mentre la giovane è in piedi avvinghiata a una ...Con grande sfoggio di foto e narrazioni a favor di propaganda, è stato siglato a Camp, tra Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud, quello che viene definito un accordo di "... In Europa...Nel video, diventato virale, si vede uno dei due che si dà lo slancio per salire facendo leva su una delle statue che si trovano ai piedi del, mentre la giovane è in piedi avvinghiata a una ...

Scalano la statua del David in Piazzale Michelangelo: il video ... Fanpage.it

A Firenze alcuni ragazzi, di cui non si conosce l’identità, si sono arrampicati sulla statua posta vicino al noto belvedere ...