(Di venerdì 25 agosto 2023) Prende il via oggi e domani in centro "Il saldo dei saldi". Nuove strutture per l'evento. Ma a molti non sono piaciute. Il Consorzio: 'Soluzione tampone'

Prende il via oggi e domani in centro "Il saldo dei saldi". Nuove strutture per l'evento. Ma a molti non sono piaciute. Il Consorzio: 'Soluzione tampone'Prende il via oggi e domani in centro "Il saldo dei saldi". Nuove strutture per l'evento. Ma a molti non sono piaciute. Il Consorzio: 'Soluzione tampone'

Sbaracco stile balneare, proteste contro le bancarelle LA NAZIONE

Prende il via oggi e domani in centro “Il saldo dei saldi“. Nuove strutture per l’evento. Ma a molti non sono piaciute. Il Consorzio: "Soluzione tampone" ...L'attesissimo gran finale ha visto la città trasformarsi in un vero e proprio calderone di attività, con le piazze e le strade del centro storico che brulicavano di vita e di colori. Evento clou lo ...