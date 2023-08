Sassuolo | Berardi in dubbio per il Napoli | Racic in vantaggio su Maxime Lopez

(Di venerdì 25 agosto 2023) Diversi dubbi di formazione per Dionisi in vista della sfida che attende il suoal Maradona contro il. Il primo riguarda, che è tornato in gruppo ma potrebbe rimanere fuori a causa delle voci di mercato. Torna Tressoldi dopo la squalifica e potrebbe togliere il posto a Erlic accanto a Viti. Il neo arrivato Pedersen insidia Toljan sulla destra esembrerebbe essere avanti suin cabina di regia. Confermato il quartetto d’attacco con Laurienté, Bajrami e Defrel a supporto di Pinamonti. SportFace.

Entrambe votate a un gioco offensivo, Napoli edifficilmente chiuderanno con la porta ... Andrea Pinamonti è dato a 5,00 mentre un gol di Domenico, il cui impiego verrà deciso solo all'...Il giornalista, restando in tema Juventus, ha poi parlato di Domenicosottolineando come l'esterno attualmente in forza aldovrebbe raggiungere la Continassa e dare maggiori opzioni ...Nell'attività di base il responsabile tecnico Federicoha registrato durante gli Open Day ... Un progetto etico - sportivo che corre con la collaborazione delCalcio: in programma ...

Sassuolo-Berardi, tra 'pace' e Juve | Primapagina | Calciomercato.com Calciomercato.com

Osimhen chiama, Kvaratskhelia risponde. Il Napoli è pronto a calare sul tavolo del campionato anche il suo secondo asso, dopo la doppietta show al debutto stagionale del… Leggi ...Dopo Romelu Lukaku, a un passo dalla Roma, per la Juve sembra essere sfumato anche Domenico Berardi. Come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, infatti, nonostante.