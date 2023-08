Sardegna | cosa sappiamo finora della 28enne travolta e uccisa da un tronco | i dubbi sul divieto ai bagnanti

(Di venerdì 25 agosto 2023) Marina Masia, ladi Nuoro morta ieri pomeriggio nelle acque delle Piscine di Venere, sul litorale di Baunei in Ogliastra, probabilmente stava nuotando quando è statada un albero caduto dal costone di una roccia franato all’improvviso. È questa una prima ricostruzioneguardia costiera di Olbia che ha sentito diversi testimoni. Tra questi anche il fratello e la madregiovane che erano lì con lei in vacanza e avevano preso a noleggio, assieme ad alcuni amici, un gommone con conducente per fare una gita che li ha portati da Cala Gonone alle Piscine di Venere. Stando a quanto si apprende da Ansa, il gommone si sarebbe fermato prima delle boe che circoscrivono l’area interdetta per pericoli di crolli e smottamenti. A quel punto lasi sarebbe tuffata nuotando costeggiando ...

Marina Masia, la 28enne di Nuoro morta ieri pomeriggio nelle acque delle Piscine di Venere, sul litorale di Baunei in Ogliastra, probabilmente stava nuotando quando è stata travolta da un albero ...Che, ad esempio, come primaviaggia sui treni regionali e quindi è una sorta di orario in ... Ma passando dalla Sicilia allanon è che la situazione cambi moltissimo: fra Olbia e Sassari ...I carabinieri ne hanno trovato ben 93 chili in una tenuta di Tuili, Comune del Sud. In ... Quando gli hanno chiestostesse facendo, non ha fornito risposte convincenti. A quel punto i ...

Sardegna, cosa sappiamo finora della 28enne travolta e uccisa da ... Open

Monaco, 25 ago. - (Adnkronos) - "Ha chiesto di andare via, ma la richiesta è arrivata molto tardi. Questo è un punto, poi va considerata la situazione contrattuale". Così l'allenatore del Bayern Monac ...Milano, 25 ago. - (Adnkronos) - "Per noi giocare a San Siro significa essere felici, prendiamo energie dai tifosi. Siamo felicissimi di tornarci e non è una sorpresa che ci siano tanti tifosi. Faremo ...