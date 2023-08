Santa Marinella | prezzi alle stelle e l’estate è un flop | il Sindaco annuncia gli Stati generali del Turismo

(Di venerdì 25 agosto 2023)– “Il dato sulle presenze estive che emerge in due recenti servizi stampa suSevera esottolineato nellatà delle interviste di balneari, agenzie immobiliari, ristoratori e commercianti è di quelli che non sorprendono, ma è comunque tale da indurre una attenta riflessione, dopo qualche verifica già avviata attraverso, ad esempio, il confronto, anno su anno, dei numeri del conferimento in discarica”. A parlare è ildella perla del Tirreno, Pietro Tidei, che analizza così il “” del: “La causa è chiara: un calo della domanda, altamente prevedibile nella prima stagione completamente libera dal Covid, e il contemporaneo aumento speculativo dei...

Si arricchisce il reparto guardie delBasket; ad entrare nel novero delle scelte di Daniele Precetti è Maddalena Moretti, figlia d'arte con un padre deus ex machina del progetto Basket Militare di Vigna di Valle. Ha ...Domani alle 19 si presenta il libro 'Brucia Banzai', edizioni Armando un romanzo giallo ambientato tra le onde del litorale tra Civitavecchia ee il tribunale. Lo firma un avvocato (e ...... a Ladispoli (Via Tre Pesci) e domenica 27 agosto a(Lungomare G. Marconi). Dunque, due appuntamenti da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all'...

Emozioni e spettacolo a Santa Marinella per gli eventi di "Sere d'Agosto" • Terzo Binario News TerzoBinario.it

Si arricchisce il reparto guardie del Santa Marinella Basket; ad entrare nel novero delle scelte di Daniele Precetti è Maddalena Moretti, figlia d’arte con un padre deus ex machina del progetto Basket ...Terenzio Palanca e Palma Marinelli festeggiano 50 anni di matrimonio e 62 di amore nella piazza centrale di Santa Maria Nuova con parenti, amici e ospiti d'eccezione. Auguri della redazione del Carlin ...