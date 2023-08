Sanità pubblica addio | le lista d’attesa diventano infinite | La novità che fa rabbia

Leggi su ilovetrading

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lain Italia non riesce a compiere passi in avanti per risolvere il problema delleliste di attesa. Qual è il motivo? Alcune Regioni sono particolarmente sofferenti. I cittadini non riescono a prenotare visite per mesi e mesi, cosa si sta facendo per sistemare la situazione? Cosa sta accadendo alla– Ilovetrading.itLa Corte dei Conti ha indagato sull’assistenzain Italia e ha definito il quadro generale della nostra nazione. Purtroppo è stato rilevato come in molti territori la situazione sia sconfortante. In 15 regioni il bilancio è in rosso mentre in sette regioni i livelli essenziali di assistenza ossia le cure garantite dal Sistema Sanitario Nazionale sono insufficienti. Basterebbe solo questo per far comprendere le difficoltà del ...