Sanchez-bis all’Inter tra due fuochi | in uno Lukaku | nell’altro Perisic

(Di venerdì 25 agosto 2023)di ritornofa notizia solo per chi da circa un mese e mezzo ha perso di vista il contatto con la realtà. Contatto con la realtà che adesso è richiesto anche al cileno, che dopo un anno fa lo stesso “rischioso” percorso di due illustri predecessori.prima,poi RISCHIO DA CALCOLARE – Tornare a casa non è sempre una buona idea. A volte lo è. Sicuramente è una scelta romantica. Romantica e rischiosa. Perché la linea che separa una semplice minestra riscaldata da una doccia gelida è sottilissima. E in questo caso non si parla né di cibo né di igiene personale. Il ritorno a casa, quando si parla di calcio, è una storia tutta da scrivere. Riscrivere. Trascrivere. In meglio o in peggio. Soprattutto quando il ritorno a casa è forzato o poco convinto. O magari quando è la precedente partenza a ...

È tutto pronto, dunque, per il ritorno di Alexis Sanchez. C'è la fumata bianca per Joaquin Correa: fissate a domani le visite per l'argentino in Francia e via libera per Sanchez all'Inter. Aspettava solo l'ok infatti l'attaccante cileno, svincolato dopo l'esperienza proprio al Marsiglia: è arrivato e per Sanchez sono fissate a domani le visite mediche a Milano

Oggi Sanchez svolgerà le visite mediche con l’Inter, tornando dopo un anno dalla risoluzione del contratto. Barzaghi dà un giudizio del triennio 2019-2022 del cileno, in collegamento con Sky Sport 24.Inter, a volte ritornano: dal Tucu al Nino Maravilla. Oggi comincia ufficialmente il Sanchez bis Fuori Joaquin Correa, dentro Alexis Sanchez. La strategia dell'Inter per il ruolo di quarta punta è sta ...