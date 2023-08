San Pio | il grazie di Lucio Lonardo | salvata la vita della moglie Cecilia

La ParrocchiaX e la Parrocchia di Gesù Lavoratore organizzano la 47edizione della "Festa con Noi". La manifestazione, che rientra nel palinsesto de "Le Città in Festa", si terrà dal 31 agosto al 5 ...... fondato il Seminario Arcivescovile "XI" 1580 " Battaglia di Alcantara. La Spagnasconfigge il ... vergine e martire (venerata a Motta Sant'Anastasia)Giuseppe Calasanzio, sacerdoteLuigi IX ...... nonché due Cantate mai eseguite al Rof: quella in onore diIX e quella, non rossiniana, in ... Slovenia, Principato di Monaco, Romania, Serbia, Lettonia, Estonia, India, Lussemburgo,Marino. ...

Padre Pio libera una donna dal diavolo: "Vattene via satana" Tele Radio Padre Pio

Hanno tentato di introdurre tre micro telefoni cellulari in carcere a Vicenza, ma grazie al personale di Polizia Penitenziaria il pacco sospetto, destinato a detenuti ad ‘Alta Sicurezza’ ristretti al ...La rubrica dei Santi celebrati dalla Chiesa ilmamilio.it Nato nel 1557 a Peralta de la Sal, in Spagna, Giuseppe diventa sacerdote a ventisei anni. Ricopre importanti mansioni in diverse diocesi spag .