Sampdoria | Radrizzani incontra Pirlo e Legrottaglie | Manfredi gli investitori

I due soci sono arrivati ieri pomeriggio in città ma con hanno programmi diversi.è rimasto nell'hotel della squadra, Manfredi in Carignano con ...Meno uno all'esordio casalingo in campionato. Domani, venerdì, laaffronterà il Pisa nella seconda giornata della Serie BKT 2023/24 e, in vista della gara ...di maggioranza Andrea. ...Intanto il patron dellaAndreasu twitter ha voluto ringraziare i tifosi blucerchiati visto che è vicinissima la quota di 18mila abbonamenti staccati per questo campionato di ...

Sampdoria, Radrizzani: «Quasi raggiunti i 18 mila abbonati» Samp News 24

Questa sera, Andrea Radrizzani e Matteo Manfredi faranno il loro esordio al Ferraris di Genova, per la prima partita casalinga della Sampdoria. Le giornate dei due imprenditori peraltro sono già state ...Nel consueto ritiro pre-partita all’AC Hotel la squadra ha cenato con Andrea Radrizzani: colloqui con Pirlo e Legrottaglie in serata La Sampdoria ha ricevuto la visita di Andrea Radrizzani a Bogliasco ...