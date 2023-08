Sampdoria-Pisa | papera clamorosa del portiere Stankovic | VIDEO

(Di venerdì 25 agosto 2023) E’ iniziata con il botto la 2ª giornata del campionato di Serie B, in campo. La squadra di Andrea Pirlo è una seria candidata alla promozione in massima categoria ed è reduce dalla bella vittoria in trasferta contro la Ternana. Esordio stagionale per ildopo il rinvio della partita contro il Lecco. La partita si sblocca dopo 14 minuti: errore clamoroso delFilipche sbaglia in fase di uscita. Tramoni è lucido e sigla il gol del vantaggio. I blucerchiari chiamati alla reazione dopo il gravissimo errore del. Ah come imposta dal basso il maestro #pirlo#pic.twitter.com/QdfsaDJqIB — Albert ?? (@wamangituka95) August 25, 2023 L'articolo, ...

L'allenatore blucerchiato ha confermato nove undicesimi della squadra che ha vinto a ...Commenta per primo La Serie B riparte con la seconda giornata al via questa sera. Alle 20.30 si sfidano, due piazze ambiziose che sperano di poter iniziare col piede giusto in questa stagione, iniziando a costruire un percorso verso la tanto desiderata promozione. Per il, in ...Le formazioni ufficiali di, match in programma alle 20:30 di venerdì 25 agosto e valevole per la seconda giornata di Serie B 2023/2024. La formazione blucerchiata, in attesa di completare la squadra sul mercato,...

Pirlo, conferenza Sampdoria-Pisa: dall'ossessione al bomber in arrivo Tuttosport

Il giovane portiere di proprietà dell'Inter non si intende con Verre, Tramoni si invola verso la porta e segna per il Pisa.Il tecnico del Pisa Alberto Aquilani ha parlato ai microfoni di Sky prima del match esterno contro la Sampdoria. Hai da gestire tanta qualità. “Sarà ...