Sampdoria-Pisa oggi in tv | Serie B | orario | canale | programma in chiaro | streaming | probabili formazioni

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tutto pronto per l’inizio della seconda giornata dellaB 2023-2024: alle 20.30 di questa sera, ladi Andrea Pirlo ospiterà ildi Alberto Aquilani per la tornata numero due del campionato. I blucerchiati vanno alla caccia del secondo successo consecuitvo, mentre i toscani fanno il loro esordio nel torneo visto il rinvio della sfida con il Lecco della prima giornata. Dopo il debutto positivo con la Ternana grazie alla vittoria per 2-1 in Umbria, firmata dalle reti di La Gumina e Depaoli, la squadra di Andrea Pirlo cerca altri tre punti per la rincorsa alla promozione diretta. C’è fiducia tra i blucerchiati, che ricordiamo devono scontare due punti di penalizzazione per inadempimenti Irpef risalenti al trimestre gennaio-febbraio 2023: con gli arrivi recenti di Filip Stojanovic e Sebastiano Esposito, la rosa dell’ex ...

... "Sarà senza dubbio un debutto suggestivo contro una squadra forte" Alberto Aquilani ha parlato in conferenza stampa in vista della partita delcontro la. Di seguito le sue parole. ...Intervenuto in conferenza stampa, Andrea Pirlo ha presentato la seconda sfida di campionato che vede laimpegnata contro il. L'allenatore blucerchiato ha avvertito i propri giocatori riguardo l'avversario: "Giochiamo la prima in casa davanti ai nostri tifosi, davanti alla nuova proprietà ...Dopo il successo esterno alla prima contro la Ternana, lasi prepara all'esordio in casa, dove ospiterà il. Sarà una sfida avvincente soprattutto per l'incrocio tra i due neo - allenatori delle squadre: Andrea Pirlo e Alberto Aquilani , ex ...

Pirlo, conferenza Sampdoria-Pisa: dall'ossessione al bomber in arrivo Tuttosport

L’allenatore Alberto Aquilani sulla partita con i blucerchiati: "Dobbiamo essere bravi a gestirle al meglio. Con Andrea Pirlo tanti momenti condivisi, mi piace, ha le idee chiare e questo aspetto ci a ...Nella precedente stagione il Pisa con 21 gol realizzati e altrettanti subiti è riuscito a vincere soltanto 4 volte in trasferta. Le quote di questo incontro pendono tutte dalla parte dei blucerchiati, ...