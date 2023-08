Sampdoria-Pisa 0-2 | la seconda di B si apre così

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 25 agosto 2023)0-2, lagiornata di Serie B sicon il ko dei blucerchiati: a Marassi passano i nerazzurri Laincassa la prima sconfitta stagionale per mano del, in occasione dellagiornata della Serie B 2023/24. I blucerchiati pagano a caro prezzo due disattenzioni difensive che permettono a Matteo Tramoni di sbloccare il match e ad Arena di siglare il definitivo 2-0. Prima delusione per Pirlo.