Sampdoria | l’errore di Stankovic costa caro! Il Pisa vince in trasferta

(Di venerdì 25 agosto 2023) Dpoo la vittoria contro la Ternana, lafa il suo esrdio al Marassi con una sconfitta. Il0-2, sfruttando anche un errore di FIlipin impostazione. SCONFITTA IN CASA – Prima sconfitta in casa per laallenata da Andrea Pirlo. Avvio equilibrato ma è ilche la sblocca con Tramoni che approfitta di un errore di Filipin fase di impostazione. Il portiere in prestito dall’Inter serve la palla praticamente all’attaccante avversario. Nel finale di frazione, bravo il portiere serbo su Arena. Nella ripresa subito gol proprio di Arena che raddoppia, poco dopo De Luca prima e Borini poi vicini al gol. Neanche panchina per il giovane Sebastiano Esposito. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto ...

'Italia è la nostra seconda casa. Grazie a voi per la fiducia. ..., il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10) ... prima vittoria per i blucerchiati Ternana -, i 24 ......abbandono del 4 - 3 - 3 dopo il tonfo in casa della. ... Si sfiorò'attentato, o quantomeno il rapimento con conseguente ... Di Lorenzo ieri è stato sincero: "non dobbiamo commettere...Nel dettaglio'elenco completo. Portieri: Ravaglia, Stankovic, ..., il gruppo non esiste! Controlla la tua sintassi! (ID: 10) ... TAGS convocati pirlo sampternana Facebook Twitter ...