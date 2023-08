Il calcio è cambiato e chi non se ne è ancora accorto rischia di starsene attardato, distante da questa rivoluzione che improvvisamente s'è impadronita del pallone:Veiga era del Napoli , ......perVeiga, finito invece in Arabia Saudita all'Al Ahli con un cambio di direzione improvviso dell'esperto agente israeliano Pini Zahavi. Ma al di là delle reali motivazioni per cui èun ...Commenta per primo È l'estate dei colpi di scena in Serie A. Dopo l'affare Samardzic - Intercon il giocatore già a Milano pronto per sostenere le visite mediche, è stato il turno diVeiga. Il centrocampista classe 2002 spagnolo sembrava ad un passo dal diventare un nuovo ...

Saltato Gabri Veiga al Napoli: come l’Al-Ahli ha beffato De Laurentiis Corriere dello Sport

La pista Inter è definitivamente saltata. Sul centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic, però, si è creato un nuovo affollamento di squadre desideroso di ...Le ultime notizie di calciomercato oggi 25 agosto: le trattative di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ...