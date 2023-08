Salerno | caos passaporti in Questura | boom di richieste

(Di venerdì 25 agosto 2023) File e disagi per i cittadini che necessitano di un documento nuovo o rinnovato nell’ufficiodelladi. In questi giorni i numeri – come riportanotizie – iniziano ad essere più contenuti ma nelle scorse settimane ci sono stati periodi caldissimi. Questo grande afflusso di persone, ha portato con sé anche un notevole carico di disagi perché non è stato attrezzato nessuno spazio che potesse rendere l’attesa per i cittadini meno faticosa. “Non c’è una sala d’aspetto, fa molto caldo e sismo costretti a sederci qui sugli scalini”, racconta una signora. Segui ZON.IT su Google News.

Avellino,, Ariano Irpino, Carinola: in questi istituti le aggressioni verso la Polizia Penitenziaria e ilgestione sono all'ordine del giorno".... dopo che la nave "Sea - Eye 4" dell'omonima Ong è finita sotto fermo amministrativo a. Non ...(anche) sulla terraferma La strategia dell'esecutivo nei confronti dell'immigrazione sembra ...La nave "Sea - Eye 4" dell'omonima Ong è sotto fermo amministrativo a. Non potrà lasciare il porto per 20 giorni perché i soccorritori sono accusati di "ripetuta ...(anche) sulla terraferma ...

Passaporti, caos alla Questura di Salerno: boom di richieste, file e disagi per i cittadini - salernonotizie.it

StampaE’ caos passaporti alla Questura di Salerno. Lo stesso copione si ripete dall’inizio dell’estate in piazza Amendola: tantissimi salernitani si riversano ogni giorno per avere il documento nuovo ...Italia tagliata a metà per l'investimento di un uomo a Casilina. Bloccate le linee verso Nettuno, Ciampino, Latina e Campobasso ...