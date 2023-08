Salernitana | ufficiale l’ingaggio di Martegani | Sepe va alla Lazio

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLaufficializzadi Augustin. La società granata ha reso noto di aver raggiunto l’accordo con il Club Atlético San Lorenzo de Almagro per il trasferimento a titolo temporaneo con diritto di riscatto del centrocampista nato nel 2000. Il calciatore, che indosserà la maglia numero 7, si è presentato ai suoi nuovi tifosi attraverso i canali social del club. “Voglio ringraziare la società per la fiducia, sono molto felice di essere qui e d’indossare una maglia così bella. Non vedevo l’ora”, ha detto. “Sono molto felice di questa opportunità, importante per la mia carriera di giocare in un campionato importante e in club come la. Ho già visto una partita, con una curva bellissima come quella del San ...