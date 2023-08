Sabrina Ferilli inca***ta come un puma | Littizzetto | indiscreto sulla lite con la De Filippi

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Lucianaè la new entry nel cast di Tu si que vales: ha preso il posto di Teo Mammucari, alcune puntate sono già state registrate. Ecco perché la comica ha potuto parlare in anteprima della prossima edizione dello show di Canale 5 che domina il sabato sera. Intervistata dal settimanale Gente, laha svelato un retroscena sue Maria De. Chi pensa che le loro liti siano finte e preparate a tavolino per fare spettacolo, si sbaglia di grosso. A confermarlo è stata la: “Il grande talento di Maria è quello di provocare, la quale si inca***un. Le due vanno avanti per ore.è una matta, matta vera. Fa schiattare dal ridere. Ha questa ...