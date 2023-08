S Angelo in Formis senza segnali stradali | Antropoli | “Viabilità confusa come l’Amministrazione”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 25 agosto 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“Per andare, dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare? Chi non ricorda la celebre battuta di Totò che con il fratello Peppino, nella piazza a Milano, chiedeva “al generale austriaco” di dare loro delle indicazioni per trovare il teatro e giungere da Marisa Florian. L’esilarante scena viene richiamata in questi giorni per segnalare la necessità, per S.in, di installare una segnaletica stradale che dia delle chiare indicazioni sui luoghi da raggiungere per non mandare in confusione gli automobilisti. È questa la considerazione di Massimo, consigliere comunale di minoranza, che evidenzianella frazione capuana “gli automobilisti ma anche i ciclisti e i pedoni siano completamente disorientati”.rimarca“sembra di ...