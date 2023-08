Russia | Isw | Wagner non sarà più gruppo militare indipendente

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 25 agosto 2023) Washington, 25 ago. (Adnkronos) - Dopo la morte del suo leader Yevgeny Prigozhin, del cofondatore Dmitry Utkin e di Valery Chekalov ilnon riuscirà più a sopravvivere come strutturaparallela quasi. Lo scrive l'Institute for the Study of War (Isw) parlando della difficoltà che ilincontrerà di fronte al tentativo di resistere agli sforzi del Cremlino e del ministero della Difesa russo di ''indebolire, sottomettere e distruggere l'organizzazione''. Citando fonti russe, Isw scrive che il Cremlino si è rifiutato di pagare il governo di Minsk per la presenza degli uomini diin Bielo. Inoltre i problemi finanziari hanno già portato a una riduzione dei pagamenti dei mercenari, costringendo alcuni ...