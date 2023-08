Russia | aereo Prigozhin | Cnn | ‘catastrofico incidente’ prima dello schianto

(Di venerdì 25 agosto 2023) Washington, 25 ago. (Adnkronos) – Unincidente di volo” avrebbe causato lodell’sul quale viaggiava presumibilmente il capo del Gruppo Wagner Yevgeny. E’ il risultato dell’analisi a cui esperti di aviazione e di esplosivi, intervistati dalla Cnn, sono giunti, dopo aver esaminato dati e video di volo, per ricostruire ciò che è accaduto nei minuti precedenti allo. L’analisi suggerisce che l’privato ha subito almeno unincidente di volo”di precipitare, anche se le riprese video disponibili non mostrano il momento esatto dell’esplosione.Nel filmato infatti si vede unche cade, con una scia di fumo o vapore che si allunga dietro di esso, scendendo ...

...in Occidente' circa il coinvolgimento del Cremlino 'nella tragica morte dei passeggeri dell'' ... Biden ha detto che 'innon accade nulla senza che ci sia dietro Putin'. Del resto che ......penale per violazione delle norme sulla sicurezza e sulle operazioni di trasporto. Ieri le ... Il mercenario di San Pietroburgo aveva infatti ricevuto la designazione di "Eroe della", che in ......missilistico dalla, dopo che Kiev ha registrato il decollo di caccia russi MiG - 31K dall'aerodromo 'Savasleyka', nella regione di Nizhny Novgorod, nella Federazione Russa. Questoè il ...

Aereo precipitato, la conferma di Mosca: «Morti i fondatori della Wagner Prigozhin e Utkin». La milizia: «Abbattuto dalla ... Open

Washington, 25 ago. (Adnkronos) - Un “catastrofico incidente di volo” avrebbe causato lo schianto dell'aereo sul quale viaggiava presumibilmente il capo del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin. E' il risu ...Il presidente bielorusso non crede che ci sia il presidente russo dietro la morte del generale della Wagner, ma lo aveva racomandato di stare attento ...